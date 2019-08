Bão Bailu gây gió giật cấp 11 ở gần Biển Đông

Chiều nay, 22.8, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, Tổng cục Khí tượng thủy văn (Bộ TN-MT), cho biết vùng biển phía đông đảo Luzon (Philippines) ghi nhận một cơn bão có tên quốc tế là cơn bão Bailu

Lúc 13 giờ chiều nay, tâm bão Bailu cách đảo Luzon khoảng 680 km về phía đông. Vùng gần tâm bão, sức gió mạnh nhất ở cấp 8 - 9, tức là từ 60 - 90 km/giờ, giật cấp 11.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km và có khả năng mạnh thêm.

Đến 13 giờ ngày mai, 23.8, tâm bão ở cách Đài Loan khoảng 550 km về phía đông nam. Vùng gần tâm bão , sức gió mạnh nhất tăng lên cấp 10 - 11, tức là từ 90 - 115 km/giờ, giật cấp 13.

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong 24 - 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km. Đến 13 giờ ngày 24.8, vị trí tâm bão ở ngay trên vùng biển đông nam Đài Loan.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, trong ngày hôm nay, các tỉnh Bắc bộ, Thanh Hóa và Nghệ An đã có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió từ mực 1.500 m đến 5.000 m.