Bão số 6 giật cấp 11, đêm nay đổ bộ từ Quảng Ngãi đến Khánh Hoà

Dự báo sau 22 giờ hôm nay 10.11, bão số 6 sẽ đổ bộ vào các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa với sức gió cấp 8 - 9, giật cấp 11.

Sóng biển cao 6 - 7 m ở Bình Định – Phú Yên

Sáng nay 10.11, tại Hà Nội, Ban chỉ đạo T.Ư về phòng chống thiên tai đã họp bàn các giải pháp ứng phó với bão số 6 đang hướng vào các tỉnh nam Trung bộ.

Thông tin diễn biến mới nhất về cơn bão, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia , Tổng cục Khí tượng thủy văn (Bộ TN-MT) cho biết, cập nhật đến 8 giờ sáng nay, tâm bão số 6 còn cách đất liền khoảng 250 km và có tốc độ di chuyển khoảng 15 km/giờ. Vùng gần tâm bão sức gió mạnh nhất 10 - 11, tức là từ 90 - 115 km giờ giờ, giật cấp 13.

Theo ông Khiêm, nếu giữ nguyên tốc độ như hiện giờ thì dự báo trong khoảng 15 - 16 giờ nữa, tức là sau 22 giờ hôm nay là bão sẽ đổ bộ vào đất liền, dự báo là các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hoà với sức gió mạnh cấp 8 - 9, giật cấp 11.

Dự báo sau 22 giờ hôm nay, bão số 6 sẽ đổ bộ vào các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa Ảnh Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

Ông Mai Văn Khiêm cũng cho biết, trong sáng nay ra đa ở Quy Nhơn (Bình Định) đã ghi nhận được tín hiệu của vùng rìa trước cơn bão. Bắt đầu từ chiều nay, vùng rìa cơn bão sẽ gây ra gió mạnh ở các tỉnh dự kiến bão đổ bộ.

Cảnh báo về nước biển dâng, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của bão số 6 kết hợp không khí lạnh, vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Đà Nẵng đến Khánh Hoà có sóng biển cao 4 – 6 m khiến biển động rất mạnh. Đặc biệt, tại các tỉnh từ Bình Định đến Phú Yên sóng biển có thể cao 6 - 7 m.

Dự báo từ chiều tối nay, các tỉnh Quảng Ngãi, Khánh Hoà, Bình Định, Phú Yên có gió mạnh cấp 6 - 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8 - 9, giật cấp 11. Các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7. Vùng ven biển các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa đề phòng nước biển dâng kết hợp với thủy triều cao 1,5 - 2,5 m.

Ứng phó bão xong trước 12 giờ trưa nay

Cũng theo thông tin từ Văn phòng Ban chỉ đạo T.Ư về phòng chống thiên tai , đến sáng nay, tỉnh Bình Định đã di dời 152/693 hộ dân ở vùng nguy cơ ngập lụt, vùng trũng thấp đến nơi cư trú an toàn. UBND tỉnh Bình Định đang triển khai sơ tán dân khỏi khu vực trọng điểm, đặc biệt là các hộ dân ở khu vực kè Nhơn Hải vừa xảy ra sạt lở sập bờ kè trong cơn bão số 5.

Liên quan đến 5 tàu cá tránh bão ở Philippines đã cạn dầu và có đề nghị hỗ trợ cung cấp dầu, lương thực, thực phẩm từ ngày hôm qua 9.11, Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao) đã có gửi công hàm đề nghị phía Philippines hỗ trợ các ngư dân Việt Nam.

Tại cuộc họp, ông Trần Quang Hoài, Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai (Bộ NN-PTNT) nhấn mạnh, thời gian ứng phó với bão số 6 không còn nhiều khi đêm nay bão đổ bộ. Nhưng ngay từ đầu giờ chiều nay, các tỉnh ven biển dự báo ảnh hưởng bão đã có gió mạnh, sóng lớn.

Theo đó, ông Hoài đề nghị, thành viên Ban chỉ đạo T.Ư về phòng chống thiên tai tiếp tục theo dõi đôn đốc rà soát lại chằng giữ tàu thuyền neo đậu ở các bến cảng; chằng chống nhà cửa, đặc biệt là sơ tán, di dân khỏi vùng nguy hiểm. “Công tác ứng phó bão ở các địa phương phải thực hiện nghiêm theo chỉ đạo của Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng là hoàn thành trước 12 giờ trưa nay chứ không phải là mốc 14 giờ như chỉ đạo trong ngày hôm qua nữa”, ông Hoài nói.

Cũng tại cuộc họp, ông Hoài đề nghị Bộ Công an chỉ đạo công an các địa phương có phương án đảm bảo an toàn tài sản, an ninh trật tự ở khu vực người dân phải sơ tán tránh bão. Khi trong những cơn bão vừa qua, ở vùng người dân sơ tán bão đã xảy ra những vụ trộm cắt, mất tài sản lên tới hàng trăm triệu đồng khiến việc thuyết phục người dân sơ tán rất khó khăn vì họ không yên tâm về tài sản khi đi tránh bão.