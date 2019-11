Bão số 6 sẽ hướng vào các tỉnh nam Trung bộ

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, Tổng cục Khí tượng thủy văn (Bộ TN-MT) cho biết, trong ngày 6.11, bão số 6 di chuyển rất chậm và có những thời điểm gần như không dịch chuyển.

Dự báo đến 16 giờ chiều nay (7.11), tâm bão số 6 ở khoảng 13,2 độ vĩ bắc và 116,9 độ kinh đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 330 km về phía đông bắc. Vùng gần tâm bão, sức gió mạnh nhất mạnh cấp 9 - 10, tương đương sức gió từ 75 - 100 km/giờ, giật cấp 12.

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết bão số 6 di chuyển chậm và đang ở vùng biển ấm nên được tích tụ thêm năng lượng để tiếp tục mạnh lên.

Đáng lưu ý trong ngày 7.11, các tỉnh phía bắc chịu ảnh hưởng của khối không khí lạnh khi kết hợp với bão số 6 sẽ khiến vùng rìa đông bắc cơn bão có gió mạnh, đẩy gió bão có thể mạnh lên cấp 11 - 12, trở thành cơn bão mạnh nhất trên Biển Đông tính từ đầu mùa bão đến nay.

Cũng theo ông Mai Văn Khiêm, bão số 6 sẽ có hướng di chuyển về phía các tỉnh nam Trung bộ, bão mạnh nhất khi ở trên biển, khi di chuyển vào vùng bờ gặp vùng biển lạnh thì cấp bão sẽ suy giảm nhanh hơn khi tiến sát đất liền. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, các tỉnh ven biển từ Thừa Thiên- Huế đến Phú Yên và phần phía đông của các tỉnh Gia Lai, Kon Tum có mưa to đến rất to từ đêm 9.11 và kéo dài đến hết ngày 11.11.

Thông tin từ Văn phòng thường trực Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Cục Cứu hộ cứu nạn (Bộ Quốc phòng ) cho biết đến 17 giờ ngày 6.11 vẫn còn 3 tàu với 33 lao động của tỉnh Quảng Ngãi đang neo ở phía tây quần đảo Trường Sa, chưa liên lạc được. Trong ngày, Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao) tiếp tục thông báo với phía Philippines cho phép 9 tàu cá với 260 lao động của tỉnh Quảng Ngãi và một số tàu cá của tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa đang ở gần đảo Luzon được vào nơi gần nhất thuộc Philippines để tránh bão.