Bắt 11 nghi phạm đánh bạc, cướp tài sản, bắt giữ người trái pháp luật

Ngày 15.11, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố các vụ án, khởi tố các bị can, bắt tạm giam 11 bị can và ra lệnh truy nã 1 bị can để điều tra về các hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc, cướp tài sản và bắt giữ người trái pháp luật

Các hành vi trên đều diễn ra trong khi các bị can đang đánh bạc tại nhà của một gia đình ở thôn Lương Thịnh (xã Lương Sơn, huyện Thường Xuân, Thanh Hóa) vào ngày 9.10.

11 bị can bị bắt giữ gồm: Lê Xuân Hảo (31 tuổi), Phạm Quan Trường (19 tuổi), Lê Hồng Sơn (21 tuổi, đều ngụ tại huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa); Lô Văn Lương (35 tuổi), Lê Đăng Tới (29 tuổi), Lê Văn Hoan (49 tuổi), Phạm Thị Hồng (38 tuổi), Lê Đình Dương (35 tuổi), Nguyễn Thế Vinh (40 tuổi, đều ngụ tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa); Nguyễn Quỳnh Anh (30 tuổi, ngụ tại huyện Gia Lâm, Hà Nội) và Trịnh Duy Khánh (28 tuổi, ngụ tại huyện Cẩm Thủy, Thanh Hóa). Nghi phạm bị truy nã là Nguyễn Kim Vũ (38 tuổi, ngụ tại huyện Thuận Thành, Bắc Ninh).

Theo kết quả điều tra ban đầu của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa, ngày 9.10, Trịnh Duy Khánh là đối tượng cầm đầu, đã cùng một số nghi phạm khác đứng ra thuê nhà của một hộ dân ở xã Lương Sơn (huyện Thường Xuân) làm nơi tổ chức đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa.

Để chuẩn bị cho việc đánh bạc, Khánh thuê một số nghi phạm canh gác xung quanh ngôi nhà tổ chức ổ bạc , đồng thời bố trí người đưa đón các "con bạc" đến điểm chơi và chuẩn bị dụng cụ, như bát, đĩa, chiếu… Mỗi "con bạc" vào sới bạc phải nộp cho Khánh 1 triệu đồng tiền “hồ”.

Trong quá trình đánh bạc, Lê Xuân Hảo thua hết tiền nên vay Phạm Thị Hồng 200 triệu đồng để chơi tiếp. Sau đó, Hảo lại thua hết tiền và tiếp tục hỏi vay tiền của Hồng, nhưng Hồng không cho vay, nên xảy ra xô xát, đánh nhau.

Trong lúc xô xát, Hảo giật túi xách của Hồng lấy đi số tiền khoảng 200 triệu đồng. Thấy Hồng bị đánh và bị cướp tiền, Nguyễn Quỳnh Anh chạy đến lấy lại túi xách thì bất ngờ bị Hảo rút khẩu súng tự chế mang trong người bắt 1 phát, rất may viên đạn không trúng người Nguyễn Quỳnh Anh.

Không dừng lại ở đó, Hảo tiếp tục hô hoán “đàn em” của mình đuổi và bắt được Nguyễn Quỳnh Anh đưa lên ô tô. Sau đó, Hảo đưa Nguyễn Quỳnh Anh đến một quán cà phê trên địa bàn huyện Thường Xuân và giữ lại ở đó.

Nhận được thông tin về vụ việc, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Công an huyện Thường Xuân tổ chức lực lượng, tiến hành điều tra và bắt giữ 11 nghi phạm trên. Riêng nghi phạm Nguyễn Kim Vũ đã bỏ trốn nên cơ quan công an ra quyết định truy nã.