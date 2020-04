Bắt 2 nghi can cướp có súng, kề dao vào cổ chủ nhà đe dọa 'cứa cổ'

Theo điều tra ban đầu, rạng sáng 11.4, hai người lạ mặt cắt song cửa sổ, đột nhập vào nhà ông Trương Tiến H. (xã Bảo Hòa, H.Xuân Lộc, Đồng Nai).Cả hai đều mặc áo khoác, mang găng tay, đeo khẩu trang màu đen và đội nón bảo hiểm. Cả hai đều cầm súng trên tay, một người còn cầm thêm dao.

Khi vào được trong nhà, cả hai khống chế mọi người và lục lọi kiếm tài sản. Trong lúc tìm kiếm tài sản, nghi can cướp còn kề dao vào cổ ông Hậu đe dọa “cứa cổ” nếu không chỉ nơi cất giấu tài sản. Sau đó, hai nghi can dùng sống dao đập vào đầu ông Hậu, xịt hơi cay vào mặt ông Hậu và vợ.

Lợi dụng sơ hở, một người nhà của ông Hậu đã chạy ra ngoài tri hô “cướp” , thấy vậy hai tên cướp bỏ chạy, leo lên xe máy của chúng dựng sẵn trước sân tẩu thoát.

Số tài sản hai tên cướp lấy đi gồm nhiều vòng vàng, nhẫn vàng, dây chuyền vàng các loại, 20 triệu đồng, 100 USD cùng 3 điện thoại. Ước tính tổng tài sản bị trộm trị giá gần 220 triệu đồng.

Nhận được tin báo, Công an H.Xuân Lộc phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai đến khám nghiệm hiện trường và điều tra. Đến ngày 15.4, đã bắt được hai nghi can nói trên.