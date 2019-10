Bắt 2 nghi phạm vận chuyển 30 bánh heroin lao thẳng ô tô bán tải vào xe cảnh sát

Ngày 25.10, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa phối hợp với Cục Hải quan Hà Tĩnh và Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) vừa bắt giữ 2 nghi phạm vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng lớn.