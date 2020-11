Bắt 80 người vụ 'băng nhóm áo cam' đập phá quán nhậu ở Q.Bình Tân

Theo Cơ quan điều tra, các bị can trong 'băng nhóm áo cam' bị khởi tố về ba nhóm hành vi, gồm: gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích và hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản . Tính đến nay, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM (PC02) đã khởi tố hơn 80 bị can để điều tra, làm rõ vụ việc.