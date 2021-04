Bất an 'băng nhóm tuổi học trò'

TP.HCM ra văn bản khẩn bảo đảm an ninh học đường Ngày 11.4, Sở GD-ĐT TP.HCM có văn bản khẩn gửi phòng GD-ĐT của TP.Thủ Đức và 21 quận, huyện, hiệu trưởng các trường THPT... về chấn chỉnh công tác bảo đảm an ninh trật tự và phòng, chống bạo lực học đường. Sau vụ việc 2 thiếu niên bị đánh tại Trường THCS Nguyễn Văn Tố (Q.10) và thực hiện theo chỉ đạo của UBND TP.HCM, Sở GD-ĐT yêu cầu trường học thực hiện giải pháp phòng chống bạo lực học đường như ứng xử văn hóa , hoàn thiện nhân cách, lối sống văn hóa của học sinh, sinh viên... Các cơ sở giáo dục cần tiếp tục triển khai có hiệu quả các văn bản của ngành , không để xảy ra tình trạng bạo lực trẻ em, học sinh, sinh viên tại đơn vị. Ngoài việc ký kết liên tịch với công an địa phương về công tác phối hợp bảo đảm an ninh trật tự, an toàn thì trường học phải có hình thức kỷ luật nghiêm khắc học sinh, sinh viên... vi phạm. Bích Thanh