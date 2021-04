Bất an “băng nhóm tuổi học trò”: Manh động và liều lĩnh

Dư luận không khỏi hoang mang khi ngày càng có nhiều học sinh giao du với thanh niên bên ngoài xã hội để hình thành các băng nhóm , sẵn sàng sử dụng hung khí giải quyết mâu thuẫn. Không những vậy, tính chất vụ việc nghiêm trọng, có tổ chức như: lập nhóm, phân công nhiệm vụ khi hành sự, tự trang bị vũ khí thô sơ, hẹn địa điểm “huyết chiến”...

Băng nhóm của Mạnh bị bắt về tội giết người, gây rối trật tự công cộng Ảnh: CTV

Gây hậu quả nghiêm trọng

Đầu tháng 4.2021, trả lời Thanh Niên về “ băng nhóm áo cam ”, một lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TP.HCM cho biết lực lượng công an vẫn đang truy bắt tên cầm đầu băng nhóm áo cam Dương Đại Trí (tức Trí “nhảm”). Vị này cũng nhìn nhận tình hình vi phạm pháp luật do trẻ vị thành niên gây ra tiếp tục diễn biến phức tạp, mức độ nguy hiểm, gây hậu quả nghiêm trọng.

Ðặc biệt, tại các thành phố lớn như TP.HCM, tỷ lệ trẻ vị thành niên vi phạm pháp luật và phạm tội chiếm tỷ lệ cao hơn và có chiều hướng tăng nhanh. Trong nhiều vụ việc xảy ra tại TP.HCM, người phạm pháp còn rất nhỏ tuổi. Điển hình vụ "băng nhóm áo cam" đâm chém người ở quán nhậu Ốc Hương (P.An Lạc A, Q.Bình Tân) xảy ra tối 5.6.2020.

Đến nay, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đề nghị truy tố 86 bị can về 3 tội “cố ý gây thương tích”, “hủy hoại tài sản”, “ gây rối trật tự công cộng ”. Theo hồ sơ, do mâu thuẫn trước đó, Dương Đại Trí và hơn 60 thanh niên đi xe máy, mang hung khí, mặc áo cam để phân biệt với nhóm đối thủ của Trần Thanh Tuấn (tức Tuấn B) chạy qua nhiều tuyến đường ở Q.Bình Tân, rồi đến quán Ốc Hương gây náo loạn cả đoạn đường. Một số người trong nhóm này mang hung khí xông vào quán, đập phá bàn ghế rồi dùng vỏ chai bia đập vào đầu anh L.T.L (30 tuổi, ngụ Q.6, khách ngồi nhậu). Lý do là anh L. lấy điện thoại ra nghe, nhưng nhóm này nghĩ anh L. quay video... Vị lãnh đạo PC02 cho hay “băng nhóm áo cam” có tuổi đời từ 14 đến khoảng 20 tuổi. Các đối tượng tự liên hệ, kết nối lôi kéo nhau trên mạng xã hội và qua điện thoại, có khi các đối tượng không biết mặt nhau. Vì thế, nhóm này chọn áo khoác màu cam để không bị nhầm lẫn với băng nhóm khác.

Sau vụ “băng nhóm áo cam”, còn xảy ra thêm một số vụ khác. Khoảng 20 giờ ngày 25.2, có 9 người đang ngồi trong một quán nước trên đường Đặng Thùy Trâm (P.13, Q.Bình Thạnh) thì hơn 20 thanh thiếu niên đi xe máy (khoảng 10 người cầm hung khí) xông vào chém nhóm khách này khiến 2 người bị thương, rồi tẩu thoát. Thấy vậy, anh N.T.T (25 tuổi, chủ quán) gọi điện thoại trình báo Công an P.13. Lúc đó, hơn 10 thanh thiếu niên (từ 14 - 17 tuổi) cầm hung khí quay lại, bất ngờ chém anh T. tới tấp. Hơn một tuần sau, nhóm thanh thiếu niên lại cầm hung khí rượt đuổi người khác.

Qua điều tra, Công an Q.Bình Thạnh bắt giữ nhiều thanh thiếu niên để làm rõ hành vi cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng. “Nhiều học sinh của một số trường trên địa bàn Q.Bình Thạnh và các quận khác, cùng một số thanh thiếu niên mới 15, 16 tuổi đã bỏ học liên quan đến vụ chém người. Những thanh thiếu niên khai, do mâu thuẫn cá nhân, rồi lên Facebook thách thức và hẹn gặp để giải quyết”, một cán bộ Công an Q.Bình Thạnh cho biết.

“Băng nhóm áo cam” đâm chém người ở quán nhậu Ốc Hương

Chém tử vong người đi đường

Ngày 8.3, Công an Q.Hoàn Kiếm ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam 17 thanh thiếu niên (đa số dưới 20 tuổi, cùng trú tại Hà Nội), để điều tra về hành vi giết người, gây rối trật tự công cộng.

Tội phạm ngày càng trẻ hóa Ông Vũ Hoàng Kiên, nguyên Phó cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an, cho rằng hiện tội phạm ngày càng trẻ hóa. Xu hướng trẻ hóa tội phạm cho thấy đạo đức, lối sống của một bộ phận giới trẻ rất đáng báo động. Nhiều đối tượng tuổi còn rất trẻ nhưng thực hiện hành vi giết người rất lạnh lùng. Có một số vụ án thủ đoạn phạm tội của các đối tượng không còn đơn giản do bồng bột, thiếu suy nghĩ, mà có sự tính toán, chuẩn bị kỹ càng và khá tinh vi, thậm chí đã hình thành các băng nhóm tội phạm có tính nguy hiểm đặc biệt nghiêm trọng, đáng báo động là nhiều vụ việc để lại những hậu quả nghiêm trọng, gây bức xúc trong xã hội. Ngọc Lê Theo tài liệu điều tra, nhóm thanh thiếu niên bị khởi tố về tội "giết người" do Hoàng Thế Anh (18 tuổi, trú H.Thanh Trì) cầm đầu, trước đó đã xảy ra mâu thuẫn với nhóm của Ngô Thành Luân (quê Lâm Đồng) nên hẹn nhau hỗn chiến.

Rạng sáng 24.2, nhóm của Thế Anh di chuyển trên 8 xe máy, mang theo kiếm, dao phóng lợn (dao bầu gắn vào tuýp sắt) đến khu vực ngã ba Đinh Công Tráng - Trần Hưng Đạo (Q.Hoàn Kiếm) thì gặp H.T.M (16 tuổi) chạy xe máy chở bạn gái N.T.M.H (16 tuổi, cả 2 trú Hà Nội) đi cùng một nhóm khác. Do nhầm tưởng là “đối thủ”, nhóm của Thế Anh chém trúng đầu anh H.T.M khiến anh M. tử vong. Công an Q.Hoàn Kiếm xác định, người chém chết anh M. là Nguyễn Đức Mạnh (16 tuổi, trú Hà Nội).

Tại cơ quan công an, Thế Anh khai không có mâu thuẫn gì với anh H.T.M. Tối 23.2, Thế Anh đang hóng gió ở nóc hầm Kim Liên (Q.Đống Đa) thì bị một nhóm người lạ mặt lao vào hành hung, nghi là nhóm của Luân vì trước đó 2 người có mâu thuẫn trên mạng xã hội, nên đã gọi anh em xã hội tìm trả thù...

Trong khi đó, tại khu vực tạm giam của Công an Q.Hoàn Kiếm, Mạnh vẫn cười đùa với nhóm bạn, quen qua mạng xã hội. Mạnh khai chỉ quen một số người trong nhóm qua mạng xã hội, còn phần lớn không biết là ai. Mạnh nghỉ học sớm nên lêu lổng, thường tụ tập với bạn xã hội và không ngờ mình đã giết người.

Anh N.T.T (25 tuổi) bị chém vào đầu, tay, chân... Ảnh: Gia đình nạn nhân cung cấp

Hung khí thu được của nhóm gây án

Liên kết truy sát đối thủ Không riêng ở TP.HCM và Hà Nội, tội phạm “nhí” ở Bà Rịa- Vũng Tàu thời gian qua cũng lộng hành không kém. Chỉ vì mâu thuẫn trong lúc chọc ghẹo bạn gái mà hai thanh niên huy động hàng chục “côn đồ nhí” cầm theo dao phóng lợn, chĩa, mã tấu... để truy tìm đối thủ. Tối 28.1, Nguyễn Trung Hòa (19 tuổi) ngồi chơi với bạn gái tại khu vực gần Trạm y tế TT.Phước Hải thì Ngô Tấn Đạo (18 tuổi, cả 2 cùng ngụ Bà Rịa-Vũng Tàu) đi xe máy đến và kêu tên của ba bạn gái Hòa nên giữa hai người xảy ra mâu thuẫn và hẹn nhau hỗn chiến. Sau đó, hai bên huy động khoảng 40 thanh thiếu niên (có người độ tuổi từ 14 - 16) mang theo hung khí nói trên đến điểm hẹn giao chiến nhưng do thấy lực lượng Công an TT.Phước Hải tuần tra nên hai bên giải tán. Rùng mình hàng chục thanh, thiếu niên vác mã tấu hẹn nhau hỗn chiến Do chưa “xử” được đối thủ của nhau, nên tối 29.1, nhóm Hòa và Đạo tiếp tục thách thức đánh nhau. Nhóm Đạo (khoảng chục thanh thiếu niên từ 14 - 21 tuổi) cầm hung khí, dao phóng lợn, dàn hàng ngang trên nhiều tuyến đường tìm nhóm Hòa đánh. Trên đường đi, nhóm Đạo gây tai nạn giao thông làm 1 cán bộ Công an H.Đất Đỏ tử vong, 3 người trong nhóm Đạo bị gãy chân, chấn thương sọ não.

Ngoài ra, trên đường “diễu hành” giương oai, nhóm của Đạo làm 3 người đi xe máy sợ hãi, tự gây tai nạn giao thông dẫn đến bị thương nặng. Qua điều tra, Công an H.Đất Đỏ khởi tố 30 bị can từ 14 - 21 tuổi, trong đó có 7 bị can bị bắt giam về hành vi gây rối trật tự công cộng. Một lãnh đạo Công an H.Đất Đỏ cho biết còn nhiều người tham gia gây rối trật tự công cộng trong vụ án trên do nhỏ tuổi, một số đang là học sinh nên cơ quan công an giao về địa phương, gia đình quản lý.