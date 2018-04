Bắt băng cướp giật nghiện ma túy vùng giáp ranh

Công an Bình Dương tuyên dương CSGT trong vụ bắt hàng lậu Ảnh: Đỗ Trường Công an tỉnh Bình Dương tuyên dương CSGT truy bắt hàng lậu Sáng 4.4, Công an tỉnh Bình Dương tổ chức tuyên dương các chiến sĩ CSGT trong vụ bắt hàng lậu bị các đối tượng chống đối, tông thẳng vào xe mô tô đặc chủng, làm 3 chiến sĩ bị thương. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương quyết định tặng Bằng khen cho 6 cá nhân gồm: trung tá Nguyễn Thành Trung (Phó đội trưởng); đại úy Lâm Hiền Huynh, trung úy Bạch Dương Hồ, trung úy Huỳnh Hữu Dinh, thiếu úy Nguyễn Văn Chung (thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Dương) và thượng sĩ Nguyễn Duy Tân (chiến sĩ Phòng cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Bình Dương). Công an tỉnh Bình Dương cũng đề nghị Thủ tướng Chính phủ khen thưởng cho tập thể Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Dương và 3 cá nhân có thành tích xuất sắt trong tổ tuần tra gồm: đại úy Lưu Văn Vĩ, thượng úy Hồ Minh Trí và trung úy Bùi Văn Lựa. Và đề nghị Bộ Công an khen thưởng cho thiếu úy Nguyễn Quyết Thắng và thượng sĩ Nguyễn Phi Long Hải đã có tinh thần kiên quyết dũng cảm truy bắt tội phạm. Như Thanh Niên đã thông tin, vào sáng 7.3, Tổ tuần tra kiểm soát giao thông thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Dương tuần tra trên đường Mỹ Phước Tân Vạn đoạn qua TP.Thủ Dầu Một đã phát hiện xe Innova BS 51A - 825.79 chạy quá tốc độ nên ra hiệu lệnh dừng xe. Tuy nhiên tài tế xe Innova không chấp hành hiệu lệnh mà phóng xe bỏ chạy. Lúc này, Tổ CSGT sử dụng 2 xe mô tô đặc chủng để truy đuổi thì bất ngờ một xe bán tải BS 60C - 402.80 từ phía sau băng lên tông thẳng vào xe mô tô của CSGT làm nhiều chiến sĩ văng xuống đường bị thương rất nặng. Sau đó, lực lượng CSGT được sự hỗ trợ của công an các địa phương đã bắt giữ được 3 nghi can cùng 12.850 gói thuốc lá ngoại nhập lậu. Đến nay, các chiến sĩ CSGT bị thương đã được xuất viện. Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố 3 nghi can liên quan về hành vi giết người và vận chuyển hàng cấm.