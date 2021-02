Bắt được tài xế chở người Trung Quốc nhập cảnh trái phép, trốn khỏi khu cách ly

Chiều 4.2, Trưởng công an thị xã Quảng Trị cho biết chiều 3.2, Công an P.Bình Trị Đông B (Q.Bình Tân, TP.HCM) đã phát hiện và bắt giữ Lê Minh Xuyên (31 tuổi, quê ở Vĩnh Lợi, Bạc Liêu) tại nhà trọ số 574/70 Sinco (thuộc KP13, P.Bình Trị Đông B, Q.Bình Tân, TP.HCM). Cơ quan công an đã phối hợp với lực lượng y tế đưa Xuyên đến điểm cách ly tập trung tại 549 Hồ Ngọc Lãm, P.An Lạc, Q.Bình Tân, TP.HCM.

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin , ngày 1.2, từ tin báo của người dân, ngành chức năng tỉnh Quảng Trị đã chặn bắt được nhóm 5 người, trong đó có 4 người Trung Quốc (nhập cảnh trái phép) tại thôn Tân Định, xã Vĩnh Chấp, H.Vĩnh Linh (Quảng Trị), người còn lại là Xuyên.

Sau đó, Xuyên cùng 4 người Trung Quốc được đưa đi cách ly tại Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên (cơ sở 2, đường Nguyễn Hoàng, thôn Tích Tường, xã Hải Lệ, thị xã Quảng Trị). Trong quá trình cách ly tại đây, Xuyên đã bỏ trốn.

Cũng trong chiều 4.2, Sở Y tế Quảng Trị cho biết, nhóm 4 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép trước đó cùng Lê Minh Xuyên đã có kết quả xét nghiệm âm tính nhưng vẫn tiếp tục được cách ly.