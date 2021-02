Quảng Trị: 4 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép bị bắt giữ, buộc cách ly tập trung

Vào khoảng 14 giờ 30 ngày 1.2, từ tin báo của người dân về những biểu hiện đáng nghi của ô tô 7 chỗ qua địa bàn, chính quyền xã Vĩnh Chấp huy động lực lượng chức năng kiểm tra.

Đến khoảng 17 giờ 30 cùng ngày, lực lượng chức năng đã chặn, kiểm tra 4 người Trung Quốc gồm: Lizijian (28 tuổi), Jiang Sufa (21 tuổi), Meng Shliai và Chan Biao (cùng 22 tuổi) và 1 người Việt là Lê Minh Xuyên (31 tuổi, quê Long Thạch, H.Vĩnh Lợi, Bạc Liêu).

Công an H.Vĩnh Linh đã phối hợp với lực lượng an ninh đối ngoại, quản lý xuất nhập cảnh và an ninh điều tra tiến hành lấy lời khai của nhóm người trên, xác định 4 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép qua biên giới tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) và tỉnh Lạng Sơn vào ngày 24.1. Tiếp đó, họ được một người Việt Nam dùng xe ô tô biển số 51A - 892.36 đón và bố trí nơi nghỉ.

Đến ngày 1.2, cả nhóm trên đường di chuyển đến địa phận tỉnh Quảng Trị thì gặp chốt kiểm dịch của tỉnh này ở xã Vĩnh Chấp nên đã rẽ vào đường thôn Tân Định để trốn kiểm tra.