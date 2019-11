Bắt giam Đỗ Minh Thư, nguyên Giám đốc Công ty CP xăng dầu Dương Đông Bình Thuận

Ông Đỗ Minh Thư hiện là Giám đốc Công ty TNHH MTV xăng dầu Dương Đông Miền Trung (có trụ sở tại TP.Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận). Ông Thư cùng một số người có liên quan đến việc tiêu thụ xăng dầu nhập lậu trong vụ án buôn lậu xăng dầu của Công ty CP xăng dầu Dương Đông Hòa Phú (đã được tòa án đưa ra xét xử sơ thẩm), bị Cơ quan CSĐT Bộ Công an triệu tập ra Hà Nội lấy lời khai, sau đó Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã thi hành các lệnh khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với Thư cùng một số bị can khác liên quan trong vụ án.

Ban đầu, Cơ quan CSĐT xác định, thời điểm xảy ra vụ án buôn lậu xăng dầu của Công ty CP Dương Đông Hòa Phú, ông Thư là Giám đốc Công ty TNHH xăng dầu Dương Đông Bình Thuận , có nhập xăng dầu được xác định là xăng dầu buôn lậu. Tuy nhiên thời điểm đó, Luyện Xuân Tràng là kẻ cầm đầu vụ án buôn lậu xăng dầu bỏ trốn, nên Cơ quan CSĐT Bộ Công an tách vụ án tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có thành vụ án riêng, chỉ truy tố các bị can tội buôn lậu xăng dầu và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

12 bị cáo bị đưa ra xét xử trong vụ án buôn lậu xăng dầu của Công ty Dương Đông Hòa Phú, tháng 12.2018 Ảnh: Q.Hà

Theo hồ sơ , Đỗ Minh Thư cùng 32 công ty khác được xác định có nhập xăng dầu từ nguồn buôn lậu của Công ty CP xăng dầu Dương Đông Hòa Phú, nên Bộ Công an mở rộng vụ án này để điều tra hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Hiện nay, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã mở rộng điều tra và khởi tố, bắt tạm giam thêm một số bị can khác cùng tội danh với ông Đỗ Minh Thư.

Đáng lưu ý, ông Đỗ Minh Thư là con trai của Giám đốc Sở Công thương Bình Thuận là Đ.M.K. Thời điểm xảy ra vụ án buôn lậu xăng dầu của Công ty CP Dương Đông Hòa Phú, ông Đ.M.K là phó giám đốc sở này, phụ trách lưu thông hàng hóa, trong đó có xăng dầu.

Xét xử vụ buôn lậu xăng dầu ngàn tỉ lớn nhất Việt Nam

Như Thanh Niên đã đưa tin, vụ án buôn lậu xăng dầu được xác định là lớn nhất từ trước đến nay xảy ra tại Công ty CP Dương Đông Hòa Phú (xã Hòa Phú, H.Tuy Phong, Bình Thuận) bị C03 Bộ Công an bắt quả tang ngày 29.1.2016. Vụ án được đưa ra xét xử sơ thẩm ngày 12.12.2018 với 12 bị cáo, trong đó có một bị cáo là người Philippines (lái tàu).

Tại phiên tòa này, tất cả các bị cáo tại Công ty CP xăng dầu Dương Đông Hòa Phú đều khai báo làm thuê cho Luyện Xuân Tràng, chủ công ty và bị Cơ quan CSĐT xác định là kẻ cầm đầu đường dây buôn lậu này nhưng hiện Tràng đã bỏ trốn.

Cáo trạng xác định, từ ngày 14.10.2015 đến ngày 29.1.2016, các bị cáo đã mua từ nước ngoài 12 chuyến xăng dầu với số lượng 91.066.305 lít xăng A92 (tương đương 65.630,363 tấn) và 77.571.053 lít dầu DO (tương đương 65.558,587 tấn) nhưng chỉ khai báo hải quan 17.446.627 lít xăng A92 (tương đương 12.670,978 tấn) và 14.840.350 lít dầu DO (tương đương 12.303,394 tấn). Số lượng còn lại nhập lậu, không khai báo hải quan là 73.619.678 lít xăng A92 (53.163.359 tấn) và 63.042.027 lít dầu DO (53.268.206 tấn). Tổng trị giá số tiền chênh lệch này là hơn 2.034 tỉ đồng, các bị cáo chia nhau hưởng lợi.