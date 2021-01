Bắt giám đốc và phó giám đốc công ty địa ốc bán dự án 'ma'

Ngày 26.1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Lê Thị Thanh, Giám đốc và Châu Quốc Tèo, Phó giám đốc kinh doanh Công ty cổ phần đầu tư và phát triển địa ốc SP Land (Công ty SP Land), địa chỉ tại P.Hòa Phú (TP.Thủ Dầu Một) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Vào tháng 8.2020, Công an tỉnh Bình Dương đã tiếp nhận 35 đơn tố cáo của khách hàng về việc Công ty SP Land bán dự án “ma” để lấy số tiền hơn 14 tỉ đồng.

Cụ thể, cuối năm 2018, công ty này tự “vẽ” ra dự án KDC An Điền 1, An Điền 2 ở xã An Điền (TX.Bến Cát) với 136 nền đất, bán cho khách hàng giá hơn 400 triệu đồng/nền. Trên thực tế 2 dự án này chưa được các cấp có thẩm quyền phê duyệt, không đủ điều kiện chuyển nhượng.