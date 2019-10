Bắt giam nghi can trộm tiền trên xe khách lên Đà Lạt

Khi xe đến Trạm dừng chân TT.Bảo Lộc, tài xế dừng xe cho hành khách xuống đi vệ sinh, thì Mông phát hiện túi xách của chị Thúy nhô ra ngoài lối đi trên xe khách nên nảy lòng tham và có ý định trộm cắp.

Đến khoảng 2 giờ sáng 24.10, lúc xe khách chạy qua địa bàn xã Lộc An (H.Bảo Lâm), qua quan sát, Dương Văn Mông phát hiện chị Thúy nằm ở giường 3A đã ngủ say và đèn trên xe khách đã tắt, nên y đã lẻn tới mở túi xách trộm cắp số tiền hơn 8,3 triệu đồng bỏ vào túi quần.

Trong lúc Dương Văn Mông đang chuẩn bị quay về giường của mình, thì chị Thúy nghe tiếng động và hô lớn. Chị Thúy nhanh chóng kiểm tra túi xách, thì tá hỏa vì toàn bộ số tiền hơn 8,3 triệu đồng trong túi xách của mình đã biến mất. Lập tức, chị Thúy trình báo vụ việc với lái xe và phụ xe.

Khi xe về đến TP.Đà Lạt, tài xế và phụ xe yêu cầu Dương Văn Mông ở lại trên xe khách cùng chị Thúy rồi chở đến Công an TP.Đà Lạt trình báo. Tại cơ quan công an, Dương Văn Mông khai nhận toàn bộ hành vi trộm cắp tài sản của mình.

Qua xác minh, Dương Văn Mông thực hiện hành vi trộm cắp tài sản trên xe khách tại địa bàn xã Lộc An (H.Bảo Lâm), nên Công an TP.Đà Lạt đã bàn giao đối tượng cho Công an H.Bảo Lâm điều tra, xử lý theo quy định.