Bắt giữ hàng ngàn bao thuốc lá giấu trong bao nhựa đựng hoa sứ khô

Khoảng 4 giờ ngày 25.10, qua công tác trinh sát, lực lượng Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng , kinh tế, buôn lậu Công an tỉnh Vĩnh Long phát hiện Châu Văn Hậu (43 tuổi) và Lê Nhựt Quan (28 tuổi, cùng ngụ An Giang) điều khiển 2 xe máy trên đường nông thôn tại xã Mỹ Thuận, H.Bình Tân (Vĩnh Long) có biểu hiện nghi vấn, nên bí mật theo dõi.

Khi đi đến nhà kho của ông Lê Văn Mực (57 tuổi, ngụ ấp Mỹ Hạnh C, xã Mỹ Thuận, H.Bình Tân), Hậu và Quan mang số hàng hóa trên 2 xe máy vào kho, thì bị lực lượng công an kiểm tra. Qua kiểm tra, công an phát hiện, thu giữ trên 3.500 bao thuốc lá ngoại nhập lậu, nhãn hiệu Hero, Jet, Scott, Cowboy được giấu trong các bao nhựa đựng hoa sứ khô.