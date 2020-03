Bắt giữ hơn 64.000 chiếc khẩu trang y tế vận chuyển trái phép sang Lào

Sáng 22.3, thông tin từ Biên phòng Nghệ An cho biết, lực lượng biên phòng Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn vừa phát hiện vụ vận chuyển khẩu trang y tế kháng khuẩn sang Lào để tiêu thụ.

Trước đó, chiều 21.3, tại khu vực cửa xuất, dành cho hàng hóa, phương tiện, lực lượng kiểm soát biên phòng thuộc cửa khẩu Nậm Cắn phát hiện một xe ô tô tải biển số Lào vận chuyển hàng hóa không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp. Kiểm tra cụ thể, cơ quan chức năng phát hiện 64.500 chiếc khẩu trang y tế và 1.686 chai nước rửa tay kháng khuẩn, giấu lẫn trong hàng hóa trên xe ô tô.

Tài xế điều khiển xe tải là Nguyễn Bá Tuấn (38 tuổi, ngụ huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) khai nhận số hàng này chở thuê sang Lào cho một người phụ nữ tên Nguyệt. Anh Tuấn cho rằng không biết số khẩu trang và nước sát khuẩn được trộn lẫn trong hàng hóa trên xe. Lực lượng biên phòng đang tạm giữ số khẩu trang này để xử lý.

Trước đó, Sở Y tế Nghệ An đã có văn bản “cầu cứu” Bộ Y tế hỗ trợ, hướng dẫn mua mặt hàng khẩu trang y tế phục vụ cho công tác phòng chống dịch Covid-19 . Theo lãnh đạo Sở Y tế Nghệ An, tỉnh này đang thiếu trầm trọng khẩu trang y tế. Các nhà thầu cung ứng khẩu trang y tế báo cáo không có hàng, Sở Y tế Nghệ An cũng đã liên hệ với các đơn vị sản xuất nhưng vẫn không mua được.