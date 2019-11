Bắt giữ nghi can chém thanh tra giao thông tại Đồng Tháp

Khi đi đến đoạn đường thuộc ấp An Phước, xã An Bình A (TX.Hồng Ngự) thì bị Hùng dùng gạch đá ném trúng vào xe. Bị ném đá, ông Phơi và ông Tám dừng xe, xuống kiểm tra. Lúc này, Hùng tiếp tục dùng gạch, đá ném vào xe làm bể kính chiếu hậu và trầy xước ô tô.

Chiều 28.11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TX.Hồng Ngự (Đồng Tháp) cho hay vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Phi Hùng (36 tuổi, ngụ ấp An Lộc, xã An Bình A, TX.Hồng Ngự) để điều tra về hành vi hủy hoại tài sản, cố ý gây thương tích và chống người thi hành công vụ

Khi bị lực lượng công an tiếp cận, Hùng không chấp hành mà còn cầm dao chống trả quyết liệt . Nghi can này còn sử dụng nhiều vỏ chai thủy tinh đập bể ném vào lực lượng công an và dùng dao đâm công an, rồi trốn khỏi hiện trường.