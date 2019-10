Bắt Hải ‘vổ’, đối tượng chuyên ‘nhảy dù’ chiếm đất ở Hải Phòng

Tối 16.10, Công an thành phố Hải Phòng cho biết, ngày 15.10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hải An đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Bùi Đặng Hải (38 tuổi, ngụ số 6B81, tổ dân phố Đ5, phường Cát Bi, quận Hải An, Hải Phòng) để điều tra về tội vi phạm các quy định về sử dụng đất đai.

Theo cơ quan công an, Bùi Đặng Hải đã có hành vi chiếm đất, xây dựng nhà ở trái phép trên đất bảo vệ công trình thủy lợi tại tổ dân phố C7, phường Cát Bi, quận Hải An, Hải Phòng.

Trong khi đó, từ tháng 9.2019 đến tháng 10.2019, UBND phường Cát Bi (quận Hải An) đã xử phạt hành chính nhiều lần đối với Bùi Đặng Hải về các hành vi xây dựng công trình trái phép, buộc tháo dỡ công trình xây dựng trái phép nhưng Bùi Đặng Hải chống đối, không chấp hành.

Như Thanh Niên đưa tin, thời gian qua, một số lô đất do Sư đoàn 371 quản lý và cấp cho cán bộ, công nhân viên để xây nhà và đất cạnh đường Wolrd Bank ở quận Hải An đã bị một số băng nhóm giang hồ dùng máy móc đến san lấp, lấn chiếm.

Theo báo cáo của UBND phường Thành Tô, hành động coi thường pháp luật của các băng nhóm trên diễn ra từ 12.7 - 25.9. Bùi Đăng Hải, còn gọi là Hải “vổ”, là đối tượng được chính quyền địa phương xác nhận có hành vi “nhảy dù” chiếm đất trái phép trên.

Trước tình trạng chiếm đất tại quận Hải An diễn ra ngày càng phức tạp, ngày 3.10, ông Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng, cùng nhiều lãnh đạo sở, ban, ngàng đã đi kiểm tra thực tế và có cuộc họp khẩn cấp để chỉ đạo các biện pháp ngăn chặn tình trạng trên.

Ông Nguyễn Văn Tùng đánh giá: “Để xảy ra tình trạng lấn chiếm kéo dài là do quận, phường thiếu cương quyết trong việc xử lý vi phạm. Tôi còn nghe phản ánh là các đối tượng lấn chiếm có sự hậu thuẫn của cán bộ quận, phường, công an lên mới lộng hành như vậy. Cần phải xem lại việc này”.

Ông Nguyễn Văn Tùng cũng yêu cầu quận Hải An làm báo cáo chi tiết tình hình để xin chủ trương cưỡng chế các công trình vi phạm. Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng chỉ đạo quận Hải An và các phường phải có làm tốt trách nhiệm quản lý tại địa phương, không để xảy ra tình trạng lấn chiếm tiếp theo.

Công an thành phố Hải Phòng đã chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hải An tập trung điều tra và mở rộng vụ án, xử lý nghiêm các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.