Bắt hàng loạt vụ vận chuyển, tàng trữ pháo nổ

Chiều 15.1, tin từ Công an H.Đức Hòa ( Long An ) cho biết đơn vị đang thụ lý hồ sơ để điều tra làm rõ một số nghi can có hành vận chuyển, tàng trữ và sử dụng trái phép pháo nổ

Trước đó, khoảng 12 giờ 30 ngày 12.1, Công an xã Đức Hòa Đông, H.Đức Hòa tuần tra phát hiện Dương Văn Cò (19 tuổi, ngụ xã TP.Long Xuyên, An Giang) có biểu hiện nghi vấn. Tiến hành kiểm tra hành chính, công an phát hiện Cò đang vận chuyển trái phép 2,2 kg pháo nổ loại.

Gần 3 giờ sau, Công an xã Hựu Thạnh, H.Đức Hòa phát hiện Đặng Minh Luân (24 tuổi, ngụ H.Đức Huệ, Long An) điều khiển xe máy BS 62S-212.54 vận chuyển 8 kg đi giao cho khách hàng tại ấp 2, xã Hựu Thạnh. Trong lúc Luân chờ giao hàng thì bị công an bắt giữ.

Đến 17 giờ 30 cùng ngày, Công an xã Đức Lập Thượng bắt quả tang Nguyễn Thị Ngọc Hân (43 tuổi, ngụ P.Cô Giang, Q.1, TP.HCM) có hành vi sử dụng pháo nổ trái phép và đã tạm giữ 3 kg pháo nổ các loại.

Tiếp đến, khoảng 1 giờ ngày 13.1, Công an xã Tân Mỹ kiểm tra nhà bỏ hoang thuộc ấp Lập Điền, phát hiện có 4 thanh niên đang cư ngụ. Kiểm tra trong nhà, công an phát hiện 3 bịch pháo, dao tự chế cùng một số mã tấu . Vụ việc được bàn giao Công an H.Đức Hòa thụ lý theo thẩm quyền.

Số pháo nổ, dao tự chế và mã tấu cất giấu trong ngôi nhà hoang ẢNH: KHÔI NGUYÊN