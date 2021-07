Bắt ‘hot girl’ tổ chức sử dụng ma túy khiến 3 người hôn mê, phải nhập viện

Chiều 2.7, thông tin từ Công an tỉnh Bắc Kạn cho biết, Công an H.Pác Nặm (Bắc Kạn) vừa phối hợp với Công an tỉnh Vĩnh Phúc bắt giữ Nguyễn Thị Hoa (17 tuổi, trú xã Dĩnh Trì, TP.Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang) để làm rõ hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy