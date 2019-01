Bắt nghi can cho vay tín dụng đen với lãi suất 20%/tháng

Chiều 19.1, Cơ quan CSĐT Công an H.Đông Hải phối hợp với Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bạc Liêu tạm giữ hình sự nghi can Trần Văn Vĩnh (39 tuổi, ở xã Dun, H.Chư Sê, tỉnh Gia Lai) để điều tra làm rõ về hành vi cho vay lãi nặng theo kiểu hoạt động “ tín dụng đen ” tại xã Long Điền, H.Đông Hải. Hiện Trần Văn Vĩnh đang tạm trú ở tỉnh Cà Mau.

ẢNH: TRẦN THANH PHONG Tang vật thu giữ nơi tạm trú của Trần Văn Vĩnh

Theo Công an H.Đông Hải, qua điều tra, lực lượng chức năng phát hiện Vĩnh thường xuyên đến địa bàn xã Long Điền hoạt động cho vay lãi nặng và mỗi ngày đều đến thu tiền những người dân vay tiền của Vĩnh.

Nắm được quy luật hoạt động của nghi can, sáng cùng ngày, lực lượng công an phát hiện Vĩnh đang thu tiền cho vay tại nhà bà T. ở ấp Cây Giang, xã Long Điền,nên mời Vĩnh về cơ quan công an làm việc.

Tại cơ quan công an, Vĩnh khai nhận nhiều tháng qua cho nhiều người dân vay tiền với lãi suất lên đến 20%/tháng. Qua kiểm tra tại hiện trường, công an tạm giữ giấy nhiều tờ tùy thân, 1 điện thoại di động, 1 xe máy, 1 cây giũ bằng thép, 2,3 triệu đồng tiền mặt và một số tang vật có liên quan.

Vụ việc hiện đang được Công an H.Đông Hải tiếp tục điều tra, làm rõ.