Bắt nghi can cướp giật tài sản tại TP.HCM về Quảng Nam trốn gần 10 năm

Sáng 17.9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đơn vị đang tạm giữ hình sự Trần Hoàng Sang (25 tuổi, ở xã Quế Trung, H.Nông Sơn, Quảng Nam) và chờ bàn giao cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Q.6 (TP.HCM) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Qua công tác theo dõi, rà soát nghi can bị truy nã trên địa bàn tỉnh, tối 15.9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với Công an xã Quế Trung bắt giữ Trần Hoàng Sang khi nghi can này đang thuê nhà trọ ở thôn Trung Phước 1 (xã Quế Trung).

Theo kết quả điều tra, trước đây Trần Hoàng Sang và gia đình sinh sống tại Q.8 (TP.HCM). Năm 2012, Sang cùng đồng bọn có hành vi cướp giật tài sản tại Q.6, TP.HCM. Sau khi gây án, Sang bỏ trốn về quê mẹ tại xã Quế Trung. Tháng 2.2013, Cơ quan CSĐT Công an Q.6, ra quyết định truy nã Sang về tội cướp giật tài sản.