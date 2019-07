Bắt nghi phạm bỏ trốn sau khi gây rối, chặn xe cứu thương ở biển Hải Tiến

Liên quan đến vụ gây náo loạn ở Khu du lịch biển Hải Tiến (huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa), ngày 3.7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt giữ ông Trương Phú Hồng (61 tuổi, ngụ tại thôn Tiền Thôn, xã Hoằng Tiến, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa), khi nghi phạm này đang lẩn trốn ở Hà Nội.

Nghi phạm Trương Phú Hồng được cơ quan công an xác định là một trong những đối tượng chống người thi hành công vụ , xảy ra vào ngày 23.6 tại Khu du lịch biển Hải Tiến.

Ngoài ra, ông Hồng còn bị xác định là người tham gia tích cực vào việc lôi kéo, xúi giục và kích động người dân tham gia vào vụ việc gây rối, chặn xe cứu thương chở người đi cấp cứu.

Nghi phạm Trương Phú Hồng ẢNH CÔNG AN THANH HÓA CUNG CẤP

Trước đó, như Thanh Niên đưa tin, tại Khu du lịch biển Hải Tiến xảy ra liên tiếp các vụ các nhóm côn đồ, người dân xô xát, đánh nhau gây náo loạn khu du lịch biển này.

Cụ thể, đêm 8.6, tại khu du lịch biển Hải Tiến xảy ra cảnh các nhóm thanh niên mang theo hung khí tìm đánh nhau khiến 1 người bị thương nặng. Đến trưa 23.6, khoảng 20 người chủ yếu ngụ tại thôn Tiền Thôn (xã Hoằng Tiến) kéo nhau đến nhà hàng Hưng Thịnh 1 gây sự. Sau đó, giữa nhóm người này và người của nhà hàng xảy ra xô xát, đuổi đánh nhau.

Vụ việc càng trở nên căng thẳng và khiến Công an tỉnh Thanh Hóa phải điều động thêm lực lượng cảnh sát cơ động về để đảm bảo an ninh trật tự, khi Trương Phú Hồng kích động, lôi kéo người dân ở xã Hoằng Tiến chặn xe cứu thương không cho chở người bị thương đi cấp cứu

Do tính chất phức tạp, Công an huyện Hoằng Hóa đã bàn giao vụ án cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa điều tra.

Trong vụ này, ngoài nghi phạm Trương Phú Hồng, cơ quan công an cũng đã bắt giữ 11 đối tượng khác là những người thuộc nhóm của nhà hàng Hưng Thịnh 1 và nhóm thanh niên ngụ tại xã Hoằng Tiến để điều tra, xử lý trước pháp luật.