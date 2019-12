Bắt nghi phạm có tiền án cướp hiếp, chuyên cướp các tiệm massage ở Đà Nẵng

Ngày 2.12, Công an Q.Sơn Trà (TP.Đà Nẵng) áp tải Phạm Văn Hùng (29 tuổi, ngụ xã Sơn Hóa, H.Tuyên Hóa, Quảng Bình) về Đà Nẵng, đây là nghi phạm có tiền án cướp hiếp, chuyên cướp các tiệm massage.

Theo cơ quan công an, trước đó, sau khi mãn hạn tù về các tội cướp tài sản, hiếp dâm ở quảng Bình, Hùng không về quê mà sống lang thang tại Đà Nẵng. Hùng chuyên nhắm vào các tiệm cắt tóc, massage thanh nữ, đặc biệt là các tiệm chỉ có 1 - 2 cô gái trẻ phục vụ, để dễ khống chế.

Tối 27.11, Hùng mang dao đến khu dân cư P.Thọ Quang, ven biển Đà Nẵng, phát hiện một tiệm cắt tóc, massage chỉ có một mình chị T.T.L (30 tuổi, quê H.Nghĩa Đàn, Nghệ An) nên Hùng vào giả vờ đòi massage, gội đầu.

Thỏa thuận giá cả xong, chị L đưa Hùng vào phòng phía trong để gội đầu trước thì Hùng liền rút dao kề cổ chị L, dọa giết nếu tri hô. Chị L. hoảng sợ mặc cho Hùng dùng cuộn dây thép có sẵn trong phòng cột hai tay chị lại, treo lên giá treo đồ.

Hùng lục tìm tài sản được 1 điện thoại Samsung Galaxy A30 trị giá khoảng 6 triệu đồng và 600.000 đồng, Hùng bỏ mặc chị L., đem bán điện thoại được 2 triệu đồng rồi vứt dao xuống sông Hàn, bỏ trốn về quê.

Trước đó, trên địa bàn TP.Đà Nẵng cũng đã xảy ra vụ cướp tiệm cắt tóc , massage thanh nữ, đối tượng sau khi quan hệ tình dục với gái bán dâm, đã khống chế, cướp tài sản và đâm cụ bà chủ nhà khi bị phát hiện, can ngăn.

Do đó, trước vụ việc tương tự, Công an Q.Sơn Trà cùng 7 phường trên địa bàn rà soát các đối tượng nghi vấn, chủ yếu là người ngoại tỉnh theo lời khai nạn nhân, cùng trích xuất camera, từ đó xác định nghi can Phạm Văn Hùng. Sáng 30.11, công an ập vào khống chế Hùng.