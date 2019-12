Bắt nghi phạm giả danh nhân viên Lãnh sự quán Việt Nam tại Hàn Quốc để lừa đảo

Ngày 17.12, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đông Sơn (Thanh Hóa) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Trọng Linh (34 tuổi, ngụ tại huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên) để điều tra về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.