Bắt nghi phạm thuê ô tô đi cướp, sàm sỡ nữ công nhân, chống trả công an

Trưa 18.6, đại diện Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Công an H.Lâm Thao (Phú Thọ) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Ngọc Minh (36 tuổi, trú P.Dữu Lâu, TP.Việt Trì, Phú Thọ) để làm rõ tội cướp tài sản