Bắt nhóm lừa đảo qua facebook, chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng

Ngày 9.7, thông tin từ Công an TX.Thái Hòa (Nghệ An) cho biết, cơ quan này vừa phá thành công ổ nhóm lừa đảo, khởi tố bị can, bắt tạm giam 5 nghi can để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản . 5 nghi can gồm: Đoạn Vũ Trường (29 tuổi), Đỗ Thiên Hưng (22 tuổi), Võ Minh Tình (39 tuổi), Võ Văn Mỹ (26 tuổi), và Vũ Quốc Bá (20 tuổi, đều ngụ H.Triệu Phong, Quảng Trị).

Trước đó, Công an TX.Thái Hòa nhận được đơn trình báo của nhiều người sử dụng facebook trình bày việc họ bị cướp mật khẩu, chiếm quyền sử dụng để lừa đảo. Các nạn nhân hầu hết đều có người thân đang du học, làm việc ở nước ngoài. Sau khi bị chiếm mật khẩu tài khoản facebook , những kẻ lừa đảo giả danh người nhà gọi điện, nhắn tin qua messenger nói có việc quan trọng nên nhờ gửi tiền. Nhầm tưởng con em mình gọi, nhắn tin nên nhiều nạn nhân đã chuyển tiền theo số tài khoản được đề nghị.

Cụ thể, ngày 12.5, bà L.T.T. (ngụ xã Hưng Tân, H.Hưng Nguyên, Nghệ An) thấy con trai là anh H.K.T. đang đi xuất khẩu lao động ở Nhật Bản, gọi điện thoại cho bà qua messenger. Bà T. bấm điện thoại để nghe thì bên kia tắt máy và nhắn tin lại nói mạng yếu không thể gọi được. Sau đó, “con trai” bà tiếp tục nhắn tin và nói bà T. gửi 25 triệu đồng vào số tài khoản của "Nguyen Thi Nhan", để đóng tiền làm thủ tục phẫu thuật cho bố của 1 người bạn.

Tin lời con trai, bà T. đến ngân hàng gửi số tiền nói trên. Sau đó, bà T. lại nhận được tin nhắn của “con trai” nói gửi thêm 5 triệu đồng để mua thẻ cào điện thoại. Nghi ngờ, bà T. nói con trai điện thoại lại để xác nhận nhưng bên kia không trả lời.

Bà T. đến ngân hàng để kiểm tra số tài khoản đã chuyển tiền thì được biết số tài khoản này đăng ký tại TX.Thái Hòa nên bà đến Công an TX.Thái Hòa trình báo.

Qua điều tra, công an phát hiện Đoạn Vũ Trường thường xuất hiện tại TX.Thái Hòa với nhiều dấu hiệu bất minh trong việc mở, thuê các tài khoản ngân hàng, nên tiến hành bắt giữ. Từ lời khai của Trường, công an đã bắt giữ thêm 4 nghi can là đồng phạm.

Theo lời khai của các nghi can này, từ năm 2019 đến khi bị bắt, nhóm này đã lừa đảo, chiếm đoạt hơn 20 tỉ đồng của nhiều nạn nhân ở khắp cả nước. Nạn nhân ít nhất là 5 triệu đồng và nhiều nhất là gần 140 triệu đồng.