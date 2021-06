Bắt quả tang 23 thanh niên xăm trổ ‘bay lắc’ mừng sinh nhật

Ngày 22.6, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an H.Nga Sơn (Thanh Hóa) đang tiến hành điều tra, sàng lọc từng người để xác định hành vi tụ tập sử dụng chất ma túy trái phép trong quán karaoke đối với 23 thanh niên ngụ ở các huyện Nga Sơn, Hà Trung, TX.Bỉm Sơn (Thanh Hóa), và các huyện Quế Phong, Tương Dương (Nghệ An).