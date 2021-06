TP.HCM: Bắt nhóm cướp táo tợn thực hiện hàng loạt vụ cướp giữa mùa dịch Covid-19

Ngày 22.6, Công an TP.HCM đang tạm giữ 5 nghi phạm liên quan đến các vụ cướp, cướp giật hàng loạt trên địa bàn TP.HCM trong thời gian dịch Covid-19 hoành hoành.

Nhóm cướp thấy vậy liền bước xuống xe hỗ trợ đồng bọn tấn công, cướp tài sản của chị L. Phi vụ xong xuôi, cả nhóm lên xe tẩu thoát.

Nạn nhân sau khi bình tĩnh đã đến Công an xã Tân Thạnh Đông (H.Củ Chi) trình báo. Nạn nhân trình báo số tài sản bị mất gồm 3 ĐTDĐ, 1 dây chuyền giá 35 triệu đồng và 18 triệu đồng tiền mặt.

Nhận định đây là nhóm cướp hết sức táo tợn và manh động, Đội Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TP.HCM phối hợp Công an H.Củ Chi nhanh chóng truy bắt băng cướp, đảm bảo an ninh trật tự.