Bắt quả tang nhóm thanh niên rải và dán hàng ngàn tờ rơi ‘tín dụng đen'

Ngày 28.3, Công an P.Vĩnh Lạc và Công an P.An Hòa (TP.Rạch Giá, Kiên Giang ) cho biế đã xử phạt hình chính 7 thanh niên với số tiền từ 350.000 đồng - 1,5 triệu đồng/người về hành vi phát tờ rơi quảng cáo làm ảnh hưởng đến mỹ quan, trật tự an toàn giao thông, xã hội và hành vi treo, đặt, dán, vẽ các sản phẩm quảng cáo trên cột điện, trụ điện, cột tín hiệu giao thông và cây xanh nơi công cộng. Đồng thời, buộc những người này khắc phục hậu quả bằng cách đi nhặt và xóa bỏ tờ rơi "tín dụng đen" đã rải xuống đường và dán vào cột điện.