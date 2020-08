Bắt tạm giam cựu Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường

Ông Đinh La Thăng liên quan hàng loạt vụ án Ông Đinh La Thăng ẢNH: THÁI SƠN Ông Đinh La Thăng đang là bị can, bị án trong hàng loạt vụ án khác. Trước đó, năm 2018, ông Thăng bị TAND cấp cao tại Hà Nội xét xử phúc thẩm trong 2 vụ án xảy ra tại Tổng công ty CP xây lắp dầu khí Việt Nam, Tập đoàn PVN và Ngân hàng TMCP Đại Dương, bị tuyên phạt phạm tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Tổng hình phạt chung của 2 vụ án là 30 năm tù. Tháng 1.2019, ông Đinh La Thăng tiếp tục bị Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an khởi tố về tội vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại điều 224 bộ luật Hình sự, do liên quan đến thất bại tại dự án Nhiên liệu sinh học Ethanol Phú Thọ.