Bắt tạm giam nguyên Tổng giám đốc Công ty Sông Đà Nha Trang

Tối 24.12, nguồn tin Thanh Niên cho biết, chiều cùng ngày Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam ông Nguyễn Chí Uy (43 tuổi, trú Hà Nội) để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ông Nguyễn Chí Uy, nguyên là Tổng giám đốc Công ty CP Sông Đà Nha Trang.

Cùng ngày, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa cũng đã thực hiện lệnh khám xét trụ sở Công ty CP Sông Đà Nha Trang (6 Bãi Dương, TP.Nha Trang) thu thập nhiều tài liệu để phục vụ công tác điều tra.

Nguồn tin của Thanh Niên cũng cho biết, vụ việc nói trên liên quan đến dự án Khu dân cư Cồn Tân Lập ở P.Xương Huân (TP.Nha Trang), mà Công ty CP Sông Đà Nha Trang là chủ đầu tư.

Dự án Khu dân cư Cồn Tân Lập có tổng diện tích 7,9 ha, tổng mức đầu tư hơn 2.700 tỉ đồng, được UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt quy hoạch 1/500 lần đầu năm 2003, đến nay đã qua đến 8 lần điều chỉnh quy hoạch. Sau đó, Sông Đà Thăng Long liên danh với Công ty CP Sông Đà Nha Trang làm chủ đầu tư dự án trên.

Theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng năm 2013. Sau đó, dự án được giãn tiến độ hoàn thành cả 2 giai đoạn vào năm 2020, nhưng đến nay vẫn là bãi đất trống, chưa hoàn thành giải phóng mặt bằng.

Dự án khu dân cư Cồn Tân Lập đến nay vẫn bỏ trống Ảnh: Nguyễn Chung

Gần đây, nhiều khách hàng đã gởi đơn khiếu nại trước thông tin chủ đầu tư có dấu hiệu lừa đảo khi bán một lô đất cho nhiều người, chuyển nhượng các lô đất của dự án trái pháp luật; đồng thời yêu cầu chủ đầu tư bàn giao đất, nhà như hợp đồng đã ký.

Tháng 11 vừa qua, Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa có văn bản gửi Công ty CP Sông Đà Nha Trang và Công ty CP Sông Đà Thăng Long yêu cầu dừng mọi hoạt động kinh doanh bất động sản , huy động vốn tại dự án Khu dân cư Cồn Tân Lập.

Sở Xây dựng yêu cầu 2 công ty này phải dừng ngay việc ký hợp đồng mua bán, huy động vốn, nhận tiền đặt cọc, giữ chỗ, góp vốn dưới mọi hình thức. Hiện nay, dự án chưa đủ các điều kiện để đưa bất động sản vào kinh doanh , chưa đủ điều kiện thực hiện chuyển quyền sử dụng đất mà đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở.

Theo Sở Xây dựng, mọi hợp đồng, văn bản của chủ đầu tư ký với tổ chức, cá nhân nhằm mục đích huy động vốn, nhận tiền góp vốn, mua bán bất động sản , chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại dự án KDC cồn Tân Lập đều không phù hợp với pháp luật.

Vì vậy, chủ đầu tư không được thực hiện các giao dịch trên. Trường hợp các sàn giao dịch hoặc công ty kinh doanh bất động sản tự rao bán thì công ty phải có biện pháp ngăn chặn.