Bắt tạm giam tài xế Chủ tịch UBND TP.Hà Nội

Cơ quan An ninh điều tra xác định một số cán bộ thuộc UBND TP.Hà Nội đã câu kết với cán bộ thuộc Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng và buôn lậu (C03 - Bộ Công an) để đánh cắp thông tin vụ án kinh tế, tham nhũng lớn đang được C03 thụ lý, điều tra.

Ngày 22.7, Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 3 cán bộ nhà nước, để điều tra về hành vi chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước , quy định tại điều 337 bộ luật Hình sự năm 2015.