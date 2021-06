Bắt thêm 4 giám đốc tổ chức cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép

Chiều 17.6, Công an TP.Đà Nẵng khởi tố 4 bị can, gồm Võ Tấn Cường (ảnh, 33 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Kuvarose), Đỗ Văn Hoạt (29 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH tin học An Nhiên), Nguyễn Trung Thu (38 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH KV Tour & Media) và Trần Thanh Sơn (32 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ quảng cáo Stad) cùng về tội tổ chức cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép Việt Nam