Bất thường vụ bé gái 14 tuổi nghi bị hiếp dâm: Có lỗ hổng trong giám định độ tuổi

Như Thanh Niên đã thông tin, nạn nhân N.T.B có giấy khai sinh ngày 2.1.2005 (ngụ H.Bình Chánh, TP.HCM), bị hiếp dâm ngày 17.11.2019. Gia đình nạn nhân có đơn tố giác Nguyễn Ngọc Quang hiếp dâm em B. mới hơn 14 tuổi. Cơ quan điều tra Công an H.Bình Chánh vào cuộc, trưng cầu giám định tới TTGĐPY. Kết quả giám định của TTGĐPY, theo thông báo ngày 6.1.2020 của cơ quan điều tra, là: “Qua quá trình khám lâm sàng và kết quả cận lâm sàng chứng tỏ hiện tại đương sự N.T.B có độ tuổi từ trên 17 đến gần 17 tuổi 6 tháng. Tại 19.11.2019, đương sự B. đã trên 17 tuổi”. Với việc nạn nhân đã trên 17 tuổi, nhiều khả năng Nguyễn Ngọc Quang “vô sự”. Ngay sau khi nhận thông báo kết quả giám định, gia đình nạn nhân làm đơn khiếu nại. Cơ quan điều tra Công an H.Bình Chánh tiếp tục trưng cầu giám định và ngày 23.4.2020 có thông báo kết quả giám định lại (ngày 11.3.2020, cũng của TTGĐPY), xác định: “Qua quá trình khám lâm sàng và kết quả cận lâm sàng, chứng tỏ tại thời điểm giám định ngày 24.12.2019, đương sự N.T.B có độ tuổi trên 14 tuổi 10 tháng dưới 15 tuổi 5 tháng. Vào 17.11.2019, B. có độ tuổi trên 14 tuổi 9 tháng dưới 15 tuổi 4 tháng”. Trên cơ sở này, Công an H.Bình Chánh khởi tố vụ án, bắt tạm giam bị can Nguyễn Ngọc Quang để điều tra hành vi giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi. Duy Tính