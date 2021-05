Bến Tre: Cách ly tại nhà 278 học sinh, 23 giáo viên giám sát nguy cơ Covid-19

Chiều 6.5, UBND H.Chợ Lách (Bến Tre) cho biết đã có quyết định cách ly tại nhà đối với 37 học sinh cùng 2 giáo viên Trường mầm non TT.Chợ Lách trong thời hạn tối thiểu là 14 ngày (đến hết ngày 18.5). Đây là các trường hợp đã tiếp xúc với con của một cán bộ đang công tác tại UBKT Huyện ủy Chợ Lách.

Cùng ngày, ông Ngô Văn Tán, Giám đốc Sở Y tế Bến Tre, cho biết tại H.Mỏ Cày Nam, hiện có 207 học sinh cùng 19 cán bộ, giáo viên của Trường tiểu học An Định 2 và 34 học sinh, 2 giáo viên Trường mẫu giáo An Định cũng đang tự cách ly tại nhà từ hôm nay. Trước đó, thầy hiệu trưởng Trường tiểu học An Định 2 đi cùng chuyến bay từ TP.HCM ra Đà Nẵng với một trường hợp dương tính với Covid-19