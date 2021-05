Cần Thơ: 16 người bay cùng chuyến với BN 2989 đến Đà Nẵng âm tính lần 1 với Covid-19

Trước đó, ngày 29.4, BN 2989 (nữ, 28 tuổi, ở tỉnh Kiên Giang) từ Kiên Giang lên Cần Thơ, đón chuyến bay đi Đà Nẵng để làm việc tại cơ sở massage ở khách sạn Phú An. Bệnh nhân được xác định có tiếp xúc gần với BN 2982 (nam, 28 tuổi, ngụ TP.Hội An, Quảng Nam, nhân viên bán vé khu vực spa tại khách sạn Phú An).