Bến Tre: Nghi án chồng giết vợ rồi treo cổ tự tử

Chiều ngày 23.10, Công an H.Ba Tri (Bến Tre) cho biết đang điều tra nghi án Trần Văn Tâm (34 tuổi) giết vợ là Nguyễn Thị Hồng Nhung (33 tuổi) rồi treo cổ tự tử. Vụ án xảy ra tại khu vực nhà riêng của vợ chồng nạn nhân ở ấp An Lợi, xã An Thủy, H.Ba Tri.