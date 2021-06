Bến Tre: Sau khi phê ma túy, rủ nhau cắt rào trộm xe máy

Theo hồ sơ sự việc, rạng sáng 7.6, sau khi cùng nhau sử dụng trái phép chất ma túy, Nguyễn Hoàng Anh, Lê Hoàng Phúc bàn bạc cùng đi đến địa bàn xã Phú An Hòa để trộm tài sản. Khi đến nhà ông Nguyễn Ngọc Thẩm, ở ấp Phú Ngãi, Phúc đứng ngoài cảnh giới để Hoàng Anh dùng kiềm cắt khóa rào, lẻn vào nhà lấy trộm xe máy của ông Thẩm.

Nghe tiếng động lạ, ông Thẩm chạy ra thấy Hoàng Anh đang dẫn xe ra ngoài nên đuổi theo và khống chế bắt giữ cùng tang vật. Trong khi đó, Lê Hoàng Phúc nhanh chân tẩu thoát, nhưng đã bị Công an xã Phú An Hòa bắt giữ tại một nhà trọ ở xã An Phước, H.Châu Thành sau đó.