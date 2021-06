Tiền Giang: Bắt 2 nghi can cướp giật dây chuyền của nữ phụ hồ

Tối 6.6, Cơ quan CSĐT Công an TP.Mỹ Tho, cho biết vừa phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tiền Giang và Công an H.Châu Thành ( Bến Tre ), bắt Nguyễn Hoàng Tâm (31 tuổi, ngụ ấp Quới Thạnh Đông, xã Quới Sơn, H.Châu Thành, tỉnh Bến Tre) và Trần Anh Thi (tên thường gọi là Kỳ, 27 tuổi, ngụ tỉnh Ninh Thuận , hiện đang tạm trú tại ấp 3, xã Trung An, TP.Mỹ Tho) để làm rõ về hành vi c ướp giật dây chuyền vàng của một nữ phụ hồ tại khu vực bờ kè sông Tiền.