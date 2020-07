Bệnh nhân 15 tuổi người Đài Loan bị bỏ rơi ở Cà Mau: Vẫn chưa xác định được nhân thân

Liên quan đến bệnh nhân 15 tuổi người Đài Loan bị bỏ rơi, không người nuôi dưỡng, ngày 9.7 nguồn tin của PV Thanh Niên cho biết Công an tỉnh Cà Mau có báo cáo về việc xác minh thân nhân, lai lịch của bệnh nhân này. Báo cáo do đại tá Ngô Xuân Phú, Phó giám đốc Công an tỉnh Cà Mau ký.