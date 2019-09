Bệnh viện FV kiện bệnh nhận đòi bồi thường 1,3 tỉ đồng

Theo trình bày của nguyên đơn, sáng 19.6.2018, chị C. có đến Bệnh viện thăm khám, bác sĩ (BS) đã thực hiện xét nghiệm thử thai thì thấy kết quả âm tính nhưng có dịch ứ trong lòng tử cung. Sau đó BV FV cho thuốc Misoprotol nhằm đẩy dịch ứ ra ngoài.

Sau khi uống thuốc, bà C. đi vệ sinh ra máu và huyết. Khi khám lại, qua thử nước tiểu, bà C. mang thai. BS kết luận bà C. băng huyết vì xảy thai.

Ngày 23.6, chị C. đã đăng lên Facebook nói rằng bệnh viện cho thuốc phá thai trong khi chị đang có thai… Bài viết này có hơn 3.000 chia sẻ, 104 bình luận tiêu cực.

Cho rằng bài viết của chị C. được lưu truyền rộng trên mạng xã hội với thông tin không đúng, không đầy đủ, gây ảnh hưởng đến Bệnh viện FV nên bệnh viện này khởi kiện, yêu cầu chị C. xóa bỏ toàn bộ bài viết liên quan vụ việc trên, xin lỗi công khai bằng cách gửi thư xin lỗi ít nhất 3 tờ báo theo chỉ định của Bệnh viện FV; yêu cầu được bồi thường hơn 1,3 tỉ đồng, gồm: chi phí thuê công ty truyền thông xử lý khủng hoảng, chi phí lập vi bằng, bồi thường tổ thất tinh thần.

Bệnh viện công bố bệnh án của bệnh nhân (!?)

Sau đi được tòa thông báo về việc thu lý đơn khởi kiện của nguyên đơn, bà C. không đồng ý và cũng có đơn phản tố.

Tại tòa, bà C. trình bày, trong quá trình thăm khám thấy Bệnh viện FV có nhiều sai sót chuyên môn, kết luận tình trạng bệnh của bệnh nhân không chính xác, kê thuốc không phù hợp, dẫn đến chị bị băng huyết và kết luận hư thai.

Cũng theo bà C., sau bài viết của bà trên Facebook, ngày 26.6.2018, Bệnh viện FV mở họp báo công bố bệnh án, công khai thông tin bệnh nhân cho báo chí mặc dù chưa được chấp thuận là xâm phạm nhân phẩm, uy tín của bà, vi phạm nguyên tắc khám chữa bệnh. Vì vậy, bà phản tố yêu cầu Bệnh viện FV xin lỗi bà công khai tại tòa , xin lỗi ít nhất trên 3 tờ báo, bồi thường hơn 143 triệu đồng gồm tổn thất chi phí điều trị, thiệt hại tinh thần…

Đáp lại yêu cầu phản tố của bà C., Bệnh viện FV cho rằng khi phát sinh sự việc, Bộ Y tế yêu cầu phía bệnh viện cung cấp thông tin nên Bệnh viện FV phải công khai thông tin. “Hành động của bà C. buộc FV phải tường trình tất cả gửi Bộ Y tế. Hành động FV là hành động phòng vệ chính đáng trước nội dung và sự kêu gọi trong bài đăng của bà C. trên Facebook”, đại diện ủy quyền của nguyên đơn nêu.