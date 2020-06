Bị cáo giả gái 'Chị hiểu hông?' lãnh 1 năm 6 tháng tù

Tại tòa, hai bị cáo Hoàng và Long đã thừa nhận hành vi phạm tội. HĐXX nhận định bị cáo Hoàng có nhân thân xấu nhưng phạm tội khi chưa đủ 18 tuổi nên HĐXX giảm một phần hình phạt cho bị cáo.

Theo cáo trạng, ngày 7.8.2019, do cần tiền cho việc kinh doanh quần áo, Hoàng rủ Long đi trộm tài sản.

Hoàng kêu Long chở đến khu đô thị Phú Mỹ Hưng (Q.7, TP.HCM) để tìm tài sản trộm. Đến nơi, Hoàng vào một cửa hàng tiện lợi tìm người sơ hở để lấy trộm còn Long đứng ở ngoài canh, tuy nhiên Hoàng không trộm được.

Phát hiện sự việc, bảo vệ tại khu đô thị Phú Mỹ Hưng (Q.7) đuổi theo truy bắt giao cho công an. Khi phạm tội, Hoàng và Long đều mặc đồ, trang điểm như nữ giới.

Tại cơ quan điều tra, cả hai đã thừa nhận hành vi phạm tội, do bị truy đuổi nên ném điện thoại vào bụi cây bên đường để bỏ trốn.

Ngoài ra, trước đó, Hoàng còn trộm túi xách trong một trung tâm thương mại ở Q.2 nhưng không thực hiện được và trộm điện thoại của khách hàng tại siêu thị Big C (TP.Biên Hòa, Đồng Nai). Do Hoàng dưới 16 tuổi nên công an chỉ lập biên bản vi phạm hành chính và chuyển về địa phương để quản lý, giáo dục