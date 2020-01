Bị cáo Nguyễn Văn Cán: ‘Tôi không nằm trong phe nhóm Nguyễn Bá Thanh nên tôi khổ trăm bề’

Theo cáo trạng, với chức trách là Chánh văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng, bị cáo Nguyễn Văn Cán có nhiệm vụ trực tiếp tham mưu cho Trần Văn Minh, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, trong việc chỉ đạo quy hoạch xây dựng, quản lý đô thị, tài nguyên môi trường; thẩm tra về nội dung và tính thống nhất, hợp pháp của văn bản để Trần Văn Minh ký ban hành. Tại dự án Khu dân cư An Cư 2 mở rộng và Khu dân cư An Cư 3 mở rộng, diện tích 13.088,17 m2, biết được chủ trương của Trần Văn Minh sẽ giao quyền sử dụng đất khu đất nêu trên cho Công ty TNHH Minh Hưng Phát của Phan Văn Anh Vũ không qua đấu giá, Nguyễn Văn Cán đã có hành vi cùng bị can Phan Xuân Ít, Trưởng phòng Quản lý đô thị thuộc Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng, lập phiếu trình và soạn thảo nội dung Công văn số 483/UBND-QLĐTh ngày 20.1.2009 để Trần Văn Minh ký ban hành giao quyền sử dụng đất đối với 22 lô đất thuộc dự án An Cư 2 mở rộng cho Phan Văn Anh Vũ không qua đấu giá, áp đơn giá thu tiền sử dụng đất có giá thấp hơn Bảng giá đất tại thời điểm của UBND thành phố Đà Nẵng, gây thiệt hại cho Nhà nước tại thời điểm Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an phát hiện khởi tố điều tra là gần 2.874 tỉ đồng. Viện kiểm sát xác định hành vi của bị can Nguyễn Văn Cán phạm tội “vi phạm các quy định về quản lý đất đai”, quy định tại khoản 3 Điều 229 Bộ luật hình sự năm 2015 với vai trò đồng phạm. Liên đới chịu trách nhiệm bồi thường cho Nhà nước với hậu quả gây ra.