Bị cáo Trương Minh Tuấn ký văn bản trong tâm trạng ‘nghĩ mình phận mỏng cánh chuồn’

Cựu bộ trưởng Trương Minh Tuấn: "Đây là biến cố bi thảm nhất cuộc đời tôi" - Thực hiện: Thái Sơn - Vũ Hân

Luật sư dẫn lời khai của bị cáo Phạm Đình Trọng (nguyên Vụ trưởng Vụ Quản lý Doanh nghiệp , Bộ Thông tin - Truyền thông) trong hồ sơ vụ án: "Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng, tôi đã có phiếu trình ngày 5.3.2015 kèm theo dự thảo công văn gửi Bộ Công an với nội dung đưa giao dịch này vào danh mục mật của nhà nước. Cùng ngày, Bộ trưởng có bút phê “đồng ý với đề xuất này, chuyển đồng chí Tuấn ký công văn”.

Căn cứ bút phê của Bộ trưởng, bị cáo Trương Minh Tuấn đã ký Công văn số 44 ngày 5.3.2015 gửi Bộ Công an. “Như vậy, việc xác định và đề nghị đưa giao dịch mua bán cổ phần giữa MobiFone và AVG vào danh mục mật của nhà nước không phải do Thứ trưởng Trương Minh Tuấn tham mưu, chỉ đạo hoặc tự mình quyết định ký văn bản gửi Bộ Công an để thống nhất, mà bị cáo thực hiện hoàn toàn thụ động và theo sự chỉ đạo của cấp trên”, luật sư nêu quan điểm.

Cũng theo luật sư, bị cáo ký tổng cộng 5 văn bản trong số gần 60 văn bản liên quan đến dự án này, đều là các phần việc “ít quan trọng, không mang tính quyết định”, “đều là việc riêng lẻ, rời rạc, cắt khúc của dự án”.

“Mọi công việc liên quan đến dự án thì nhất cử, nhất động (của bị cáo Tuấn) đều làm theo chỉ đạo bằng bút phê, hoặc được sự đồng ý của cấp trên”, luật sư nói, đồng thời nhấn mạnh: “Bị cáo ký Quyết định 236 và một số văn bản khác có liên quan đến dự án luôn ở trong hoàn cảnh bị động, bắt buộc phải thực hiện và với tâm trạng “nghĩ mình phận mỏng cánh chuồn”.

Về hành vi nhận hối lộ, luật sư Vũ Quy dẫn cáo trạng cho biết, khi MobiFone chuyển tiền mua cổ phần cho AVG, Trương Minh Tuấn đã nhận của cựu Chủ tịch AVG Phạm Nhật Vũ số tiền 200.000 USD

Vì sao tỉ phú Phạm Nhật Vũ hối lộ 6.2 triệu USD nhưng chỉ đề nghị 3-4 năm tù - Thực hiện: Thái Sơn - Vũ Hân

Về bối cảnh đưa và nhận số tiền, ngày 16.3.2019, bị cáo Trương Minh Tuấn khai nhận với cơ quan điều tra rằng: “Đến thời điểm Đại hội, tôi được đầu vào Ban Chấp hành T.Ư. Khoảng tháng 2.2016, sau thời điểm MobiFone ký mua cổ phần AVG 2 tháng, ông Phạm Nhật Vũ có đến Bộ Thông tin - Truyền thông, tại số 18 Nguyễn Du, mang theo lẵng hoa và túi quà nhỏ chúc mừng tôi, cũng là dịp sát tết Nguyên đán, kết hợp chúc tết tôi. Ông Phạm Nhật Vũ nói với tôi chỉ là món quả nhỏ chúc mừng anh vào T.Ư và chúc tết anh chị và gia đình ”.

Luật sư cho biết, muốn làm rõ điều này, không phải để thay đổi mục đích hành vi của bị cáo Trương Minh Tuấn, nhưng “để thấy được tính chất quà ở đây là như thế nào”. Từ nhận thức đây là “góc độ tình cảm, là quà chúc mừng, quà tết”, bị cáo đã chuyển sang nhận thức dưới góc độ pháp lý một cách tình nguyện và tích cực nên đã khắc phục toàn bộ số tiền trên.