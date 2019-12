Bị phạt 5 triệu đồng vì chia sẻ thông tin sai sự thật về chất thải Formosa

Ngày 10.12, thông tin từ Sở thông tin và Truyền thông Hà Tĩnh cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định xử phạt hành chính 5 triệu đồng đối với Bùi Đức Hiếu (29 tuổi, trú tại xã Đức Bồng, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) về hành vi chủ động cung cấp đường dẫn đến trang thông tin điện tử có nội dung vi phạm quy định pháp luật . Hiếu là người chia sẻ nội dung sai sự thật về chất thải của Công ty Hưng Nghiệp Gang thép Formosa Hà Tĩnh (Công ty Formosa) lên trang Facebook cá nhân, gây hoang mang dư luận.

Trước đó, ngày 5.12, Hiếu chia sẻ nội dung về dự án san lấp mặt bằng ở thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) do Công ty An Việt Phát chịu trách nhiệm thi công lên trang Facebook cá nhân của mình. Nội dung bài viết cho rằng các nhóm lợi ích thỏa thuận với Công ty An Việt Phát chở hàng ngàn tấn chất thải hết sức nguy hại từ Công ty Formosa để san lấp mặt bằng.

“Hàng ngàn tấn chất thải nói trên là loại chất cực độc, nếu bị nhiễm thì ảnh hưởng tới tính mạng, gây ảnh hưởng trực tiếp tới mấy chục ngàn người đang sinh sống xung quanh sông Quyền ở các xã gồm: Kỳ Lợi, Kỳ Thinh, Kỳ Trinh, Kỳ Hà, Kỳ Ninh…”, bài viết nêu.

Tuy nhiên, thực tế là Công ty An Việt Phát và một số doanh nghiệp liên quan sử dụng xỉ thép của Công ty Formosa để san lấp mặt bằng. Xỉ thép này đã được Bộ Xây dựng cấp giấy chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy làm vật liệu san lấp, đường giao thông, nguyên liệu cho sản xuất xi măng…

Trước thông tin sai lệch từ Facebook của Hiếu, doanh nghiệp sử dụng xỉ thép của Công ty Formosa đã gửi đơn tới cơ quan chức năng tỉnh Hà Tĩnh, đề nghị làm rõ và xử lý cá nhân đăng thông tin không đúng sự thật, gây hoang mang dư luận và làm ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Tại buổi làm việc với Thanh tra Sở thông tin và Truyền thông Hà Tĩnh vào chiều 9.12, Hiếu thừa nhận toàn bộ nội dung bài viết được chia sẻ từ trang Facebook mang tên “Thị xã Kỳ Anh”. Mục đích Hiếu chia sẻ bài viết này để mọi người không sử dụng tro xỉ san lấp mặt bằng để mua đất do Hiếu bán.