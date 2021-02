Bị phạt 7,5 triệu đồng vì chia sẻ tin ‘vịt’ về cách điều trị Covid-19

Ngày 5.2, thông tin từ Công an tỉnh Hà Nam cho biết, qua kiểm tra, theo dõi, Phòng An ninh chính trị nội bộ (PA03) Công an tỉnh Hà Nam phát hiện, khoảng 0 giờ 8 phút ngày 1.2, tài khoản Facebook “Nguyen Nhung” đăng tải thông tin với nội dung: “MỌI NGƯỜI CẦN ĐỌC NGAY VÀ GẤP NHÉ QUÝ ANH CHỊ. COVID BIẾN DẠNG ĐÃ XUẤT HIỆN VÀ CÁCH BẢO TOÀN TÍNH MẠNG".