Bị tạm giữ để điều tra vì cố ý gây thương tích một người nước ngoài

Chiều 31.7, Công an tỉnh Long An cho biết, đại tá Lê Thanh Tâm, Phó giám đốc Công an tỉnh này, vừa thưởng "nóng" cho tập thể Cảnh sát hình sự H.Cần Giuộc vì có thành tích phá nhanh vụ án cố ý gây thương tích . Nạn nhân là người nước ngoài, đang làm việc tại KCN Tân Kim (TT.Cần Giuộc, H.Cần Giuộc).

Khoảng 20 giờ ngày 28.7, ông Lan XianPing (47 tuổi, quốc tịch Trung Quốc ), chủ quản Công ty TNHH MTV High Apprise thuộc KCN Tân Kim điều khiển mô tô lưu thông trên QL50.

Khi xe vừa vào khu phố Kim Điền, TT.Cần Giuộc, ông Lan XianPing bị một nhóm thanh niên đeo khẩu trang chặn lại, cầm hung khí lao vào tấn công gây thương tích khá nặng rồi nhanh chóng lên xe trốn thoát.

Do có yếu tố là người nước ngoài làm việc trong KCN, Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Long An phối hợp trinh sát hình sự H.Cần Giuộc khẩn trương điều tra, truy tìm nghi phạm.

Qua camera an ninh cùng một số chứng cứ thu thập được, ngày 30.7, Cảnh sát hình sự H.Cần Giuộc bắt giữ Lê Hoàng Điệp (33 tuổi, ngụ xã Bình Trị Đông A, H.Bình Tân, TP.HCM), Nguyễn Trần Quốc Dũng (25 tuổi) và Nguyễn Trương Hải (31 tuổi, cùng ngụ xã Phước Lại, H.Cần Giuộc, Long An).