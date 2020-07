Long An: Người lạ nửa đêm tạm trú ở khu vực đường biên, kiểm tra lòi ra ma túy

Lực lượng chức năng kiểm tra ma túy tổng hợp do Châu và Trứ cất giấu Ảnh: KHÔI NGUYÊN

Khoảng 23 giờ ngày 28.7, nhận tin báo của có người lạ mặt đến khu vực đường biên tạm trú, Công an TX.Kiến Tường chủ trì, phối hợp Đồn biên phòng cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp (TX.Kiến Tường) nhanh chóng có mặt, tiến hành kiểm tra hành chính nhà số 443 thuộc ấp Ong Nhan Tây, xã Bình Hiệp.

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện số ma túy khủng được Châu và Trứ cất giấu trong hành lý cá nhân. Tang vật bị lập biên bản tạm giữ gồm 2 bịch ni lông chứa 10 kg nghi ma túy và gần 6.000 viên ma túy tổng hợp (thuốc lắc) với trọng lượng hơn 300 gr. Châu và Trứ đã thừa nhận liên quan số ma túy tàng trữ tại ngôi nhà này.

Ngày 29.7, Cơ quan CSĐT Công an TX.Kiến Tường (Long An) cho biết vừa ra lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy đối với Huỳnh Ngọc Châu (32 tuổi, ngụ Campuchia) và Huỳnh Công Trứ (36 tuổi, ngụ H.Vĩnh Hưng, Long An). Cả 2 bị bắt khi đang có mặt tại ngôi nhà sát đường biên giới giữa Long An và tỉnh Svay Rieng (Campuchia).